農博限定伴手禮！新屋農會推3萬包乖乖

新屋區農會推出3萬包限量版農博乖乖。（楊明峰攝）

新屋區農會推出3萬包限量版農博乖乖。（楊明峰攝）

農博限定！桃園農業博覽會22日起試營運，桃園市新屋區農會與乖乖合作，推出3萬包限量版的農博乖乖，口味為蜂蜜奶油，係由在地的桃園3號新香米為原料製成，口感紮實，充滿濃濃米香，活動期間在農博會場與農會生鮮超市販售，可說是這次桃園農博的唯一伴手禮。

新屋區農會推廣部主任盧永才表示，桃園3號新香米，是名米比賽的常勝軍。這次經由桃園市政府媒合，與乖乖合作推出農博版乖乖，上面介紹農博日期以及相關動線，除邀請民眾逗陣來農博會外，也向外推廣新屋在地好米。

(中時)