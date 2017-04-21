《時來運轉》MotoGP美國站 馬克‧馬奎斯挑戰5連霸
2017 MotoGP世界摩托車錦標賽4月21日至4月23日（臺灣時間）將在美國德州美洲賽道急速開跑！美洲賽道擁有少見的「逆時針方向」賽道，由於賽道是隨當地地貌興建，也讓這條賽道因為有40公尺的海拔落差，更具挑戰性；連續4年在美洲賽道稱霸並創下多項紀錄的馬克‧馬奎斯，能否維持不敗，或是前兩站正賽冠軍車手比尼亞萊斯能夠成功逆襲，終結馬克‧馬奎斯第5度蟬聯，本周末拭目以待。台灣運彩開出「MotoGP美國大獎賽冠軍車手」盤口，馬克‧馬奎斯賠率1.70倍最低，比尼亞萊斯2.75倍次之，羅西5.25倍居第三位，其他車手賠率都在10倍以上。
隨著MotoGP賽事進入第三站，台灣運彩「2017 MotoGP世界冠軍車手」賠率略為洗牌。賽前最被看好的馬克‧馬奎斯，在第二站阿根廷站因不慎擦撞退賽，總積分13分，世界排名暫時落到第8，賠率略升，為2.60倍；而前兩站開出紅盤奪得分站冠軍的比尼亞萊斯則積分竄升，目前世界排名第1，總積分50分，賠率最低，為1.40倍；曾7度奪得年度冠軍、本年度賽事前兩站分別為第三及第二名的義大利車手羅西，則世界排名暫居第2，總積分36，賠率4.75倍。更多MotoGP投注賠率請上台灣運彩官網查詢。
(中時電子報)
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