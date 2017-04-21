苗栗雜貨店蛋品疑戴奧辛超標 下架封存3280公斤

苗栗衛生單位將可疑雞蛋3280公斤下架封存。（黎薇翻攝）

國內雞蛋首度被驗出戴奧辛含量超標，苗栗縣頭份市批發商合成雜貨店，21日上午已被下架封存3280公斤的可疑雞蛋。衛生局呼籲，如果近日有向該商店購買雞蛋的消費者，暫時不要食用，以確保食品衛生安全。

儘管合成商店內的雞蛋已下架封存，後續仍有消費者上門詢問「怎麼沒有雞蛋了？」業者則回應「已經賣完了！」似乎對戴奧辛含量超標一事表示不知情。

初步了解，合成的雞蛋來源確實來自彰化，但有訊息指其來源並非直接來自養雞場，而是來自另個中盤商，相關單位進一步釐清中。

(中時)