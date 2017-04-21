北韓逢春就鬧 川普上台更戲劇化

每年春天，朝鮮半島的地緣政治就會出現緊張狀態，但分析家指出，在這齣年年上演的戲碼中，由於出現了難以捉摸的新角色，近幾周來，焦慮不安有放大的跡象。

而這牽動整齣戲氣氛的新要角，正是美國總統川普。

法新社指出，每當美韓舉行年度大規模聯合軍演時，平壤都會加強言辭攻擊，譴責這是在為可能的侵略進行彩排。

然而，這次雙方脣槍舌劍，你來我往，使緊張不斷升高，不僅佔據了媒體頭條，也引起舉世對朝鮮半島與周邊區域的高度關注。

北韓說，它需要核武自衛，而觀察人員則說，它在研發射程可達美國本土的洲際彈道飛彈上，已有長足的進展。

聯合國在採取幾輪制裁，都無法壓制北韓發展核武的野心後，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上個月撂下重話，說軍事行動是攤在桌上的選項之一。

平壤聞言，隨即說面對任何攻擊，都將進行最嚴厲的反擊，而華府則誓言，會有讓北韓招架不住的回應。至於川普也沒閒著，馬上推文說，平壤會被好好「關照」。

縱使如此，北韓4月不但試射了兩次飛彈，還大張旗鼓，在紀念「國父」金日成冥誕的15日太陽節當天，展示了新型洲際彈道飛彈。

外界不斷推測，平壤去年進行了兩次核試後，今年很可能進行第6次核試。

北韓的威脅與種種舉動說穿了並不特別，以往還有更誇張的，回顧2010年，它曾出動潛艦，擊沈韓國天安艦，導致46人喪生。2013年北韓更敦促外國人離開韓國，以免遭即將爆發的核戰波及。

然而，當時華府的主政者普遍保持冷靜，雙方始終沒有爆發衝突。如今分析家指出，在這次高度緊張，各方擔心衝突可能一觸即發的狀況下，美國新政府其實正是背後的關鍵要素。

(中時電子報)