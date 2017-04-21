小古巴古汀72歲父 驚傳車內暴斃！

小古巴古汀父親大古巴古汀猝逝，享壽72歲。（圖／達志影像）

好萊塢男星小古巴古汀（Cuba Gooding, Jr）出生在才華世家，其父親大古巴古汀（Cuba Gooding Sr.）也是知名的靈魂樂歌手，今外媒報導當地時間周四，警方在一輛停在加州的銀色車輛中發現大古巴古汀失去知覺，急救送醫後仍回天乏術，死因疑為服藥過量暴斃。

據《TMZ》網站報導，大古巴古汀的座車周四在加州洛杉磯地區被發現，警方破門而入後，發現大古巴古汀倒臥車內，施行CPR等急救後仍宣告不治，而警方在車內發現空酒瓶，英國《太陽報》則報導，初步推測大古巴古汀死因與服藥過量有關，但仍需進一步驗屍報告證明。

大古巴古汀走紅於70年代，是靈魂樂組合「The Main Ingredient」的主唱，成名曲有〈Everybody Plays the Fool〉、〈Just Don't Want to Be Lonely〉等，與太太Shirley Gooding育有4名子女，小古巴古汀便為兩人所生的孩子之一。

(中時電子報)