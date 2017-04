小古巴古汀72歲父 驚傳車內暴斃！

小古巴古汀父親大古巴古汀猝逝,享壽72歲。(圖/達志影像)

好萊塢男星小古巴古汀(Cuba Gooding, Jr)出生在才華世家,其父親大古巴古汀(Cuba Gooding Sr.)也是知名的靈魂樂歌手,今外媒報導當地時間周四,警方在一輛停在加州的銀色車輛中發現大古巴古汀失去知覺,急救送醫後仍回天乏術,死因疑為服藥過量暴斃。

據《TMZ》網站報導,大古巴古汀的座車周四在加州洛杉磯地區被發現,警方破門而入後,發現大古巴古汀倒臥車內,施行CPR等急救後仍宣告不治,而警方在車內發現空酒瓶,英國《太陽報》則報導,初步推測大古巴古汀死因與服藥過量有關,但仍需進一步驗屍報告證明。

大古巴古汀走紅於70年代,是靈魂樂組合「The Main Ingredient」的主唱,成名曲有〈Everybody Plays the Fool〉、〈Just Don't Want to Be Lonely〉等,與太太Shirley Gooding育有4名子女,小古巴古汀便為兩人所生的孩子之一。

(中時電子報)