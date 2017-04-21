《時來運轉》眉角-林博泰：騎士、塞爾提克季後賽命運大不同
NBA例行賽東區排名第1的塞爾提克在主場面對同區吊車尾進入季後賽(例行賽排名第8)的公牛連敗2場陷入苦戰，反觀，同區例行賽一路領先最後才連敗落居第2的騎士進入季後賽後則是連勝3場例行賽排名第7的溜馬，這中間存在很多跟賽制安排及球隊戰術有關的眉角，今天利用這個機會來跟大家談談。
首先是賽制的安排，NBA總共有30個球隊，東、西區各15隊，各區分3組，每組5隊，本球季去年10月2日開始熱身賽(Preseason)，每隊各賽6～8場，勝負無關排名，10月26日進入例行賽(Regular Season)，每隊各賽82場(註)，東、西區各自排名前8名進入季後賽(Playoffs)，第1輪賽程由例行賽排名第1對上第8，第2對上第7，第3對上第6，第4對上第5，進行7戰4勝的系列賽，排名較前的隊伍多1場主場優勢(採2-2-1-1-1，即主、主、客、客、主、客、主)，第1輪獲勝的8個隊伍(東、西區各4名)進入第2輪，第3輪東、西區各自的冠軍出爐後，進入總冠軍7戰4勝的系列賽，因此例行賽末各場次的勝負可說是錙銖必較，因為它攸關著是否取得前8名進入季後賽以及進入季後賽後第1輪要面對的對手強弱及是否享有主場優勢等。
再來就是球隊的戰術，以東區騎士為例，例行賽原本一路領先，直到4月10日例行賽僅剩2場的情形下被塞爾提克追平排名，並列第1，騎士不是以第1名進入季後賽面對第8名(當時的情勢很可能會是例行賽讓騎士遭到4連敗的強敵公牛)就是以第2名進入季後賽面對第7名(當時的情勢很可能會是例行賽讓騎士3連勝的溜馬)，騎士在篤定進入季後賽及讓主力休息的戰術下，以第2名進入季後賽面對相對容易取勝的溜馬，看來也是一個不錯的進展。
熟悉賽制安排及球隊可能戰術眉角的消費者，如果可以適度地用在運彩投注上，對中獎機會的提高應該會有所幫助。
(註)：82場的安排方式為「每隊與同組的其他4隊各打4場，共16場(4X4=16)；與同區不同組10隊中的6隊各打4場，共24場(4X6=24)，另4隊各打3場，共12場(3X4=12)；再與不同區的15隊各打2場，共30場(2X15=30)，總共82場。」。
(中時電子報)
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