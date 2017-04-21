郭富城為何娶方媛 命理師揭她勝出原因
51歲天王郭富城本月18日終於完成終身大事，把交往2年多的大陸網紅方媛娶回家，甜蜜婚照閃瞎眾人眼睛，也令人忍不住好奇為何傳出無數緋聞的郭富城，最後會選擇小他22歲的方媛牽手一生？知名命理師江嘉葉則點出方媛善解人意的個性，讓郭富城愛她極深。
江嘉葉稱方媛唇形有氣有力，心思縝密，善解人意，說話甜蜜，與人相處進退得體，擁有不錯的人緣，但夫妻宮黯淡不明，然氣場不錯，顯見婚姻路上雖然甜蜜，但仍有波折。
江嘉葉表示，郭富城愛方媛極深，但剛毅個性，不容針刺，加上善解人意的方媛，有時言語也會帶刺，容易傷害到孩子氣的郭富城，造成許多不愉快，此外也要克制控制慾，多給丈夫空間，不要黏TT。
江嘉葉指出，郭富城心中住著一個小朋友，性情不穩，容易情緒化，身為妻子的方媛，有時要扮演大姐姐的角色，多安撫他。過去郭富城在感情路上充滿許多風風雨雨，真假難辨，好在目前婚姻宮氣場還不錯，雙方只要在個性上做些調整，明白彼此的優缺點，懂得體諒對方，未來才能美滿幸福，走得長長久久。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。