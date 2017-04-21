郭富城為何娶方媛 命理師揭她勝出原因

郭富城本月18日與方媛大婚。(取自新浪娛樂)

51歲天王郭富城本月18日終於完成終身大事，把交往2年多的大陸網紅方媛娶回家，甜蜜婚照閃瞎眾人眼睛，也令人忍不住好奇為何傳出無數緋聞的郭富城，最後會選擇小他22歲的方媛牽手一生？知名命理師江嘉葉則點出方媛善解人意的個性，讓郭富城愛她極深。

江嘉葉稱方媛唇形有氣有力，心思縝密，善解人意，說話甜蜜，與人相處進退得體，擁有不錯的人緣，但夫妻宮黯淡不明，然氣場不錯，顯見婚姻路上雖然甜蜜，但仍有波折。

江嘉葉表示，郭富城愛方媛極深，但剛毅個性，不容針刺，加上善解人意的方媛，有時言語也會帶刺，容易傷害到孩子氣的郭富城，造成許多不愉快，此外也要克制控制慾，多給丈夫空間，不要黏TT。

江嘉葉指出，郭富城心中住著一個小朋友，性情不穩，容易情緒化，身為妻子的方媛，有時要扮演大姐姐的角色，多安撫他。過去郭富城在感情路上充滿許多風風雨雨，真假難辨，好在目前婚姻宮氣場還不錯，雙方只要在個性上做些調整，明白彼此的優缺點，懂得體諒對方，未來才能美滿幸福，走得長長久久。

(中時電子報)