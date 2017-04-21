澎湖縣文澳商場旁 假日小市場22日起登場
澎湖縣馬公市公所與澎湖縣表演藝術推廣協會聯合舉辦之「假日小市場」將自4月22日起至5月27日每週六下午四時於文澳市場旁廣場舉辦，藉以推動地方發展，吸引觀光人潮。
主辦單位表示一連6場的「假日小市場」系列活動，時間分別為4月22日（六）、4月29日（六）、5月6日（六）、5月13日（六）、5月20日（六）、5月27日（六）下午4-7時，活動內容有政令宣導、市集攤位，還有由澎湖縣表演藝術推廣協會所安排之樂團、舞團的演出，活動精彩可期，歡迎鄉親逗陣來參加！為呼籲愛護地球資源，節能減碳，提倡資源永續利用，二手物品、環保概念、創意攤位強力募集中！
市長葉竹林表示，馬公市公所長久以來推動觀光發展一直不餘遺力，為因應觀光旺季的到來，行銷澎湖最美地景地物及地方風味，吸引觀光客人潮，馬公市公所特與澎湖縣表演藝術推廣協會聯合舉辦「假日小市場」，經由「假日小市場」的辦理，儲備馬公市未來的夜市市集文化能量，再造文澳商機，歡迎全縣民眾一起來文澳渡過美好的週末時光。
(中時)
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