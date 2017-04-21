若金正恩敢再核試 陸戰略專家：中國將強化制裁

朝鮮半島進來局勢詭局多變，備受世界關注。(圖/達志影像/shutterstock提供)

近來朝鮮半島戰雲密布，全世界皆在緊盯，尤其北韓是否會進行第6次核試，更牽動著東亞局勢的敏感神經。而習川會後，外界都在猜測中、美雙方就應對北韓議題上已達成共識；有陸戰略專家表示，若北韓最高領導人金正恩強行實施第6次核試，中國絕對會強化對北韓金融上的制裁，去加壓抑制其挑釁。

中央黨校戰略研究所教授、朝鮮半島事務專家張璉瑰接受《日經新聞網》訪問時指出，若北韓強行實施第6次核試與發射洲際彈道飛彈（ICBM），這將有違聯合國安理會的決議，中國肯定會出手進行制裁，而停止供應石油為選項之一。

張璉瑰進一步說到，北韓的石油供應幾乎全仰賴中國，依陸官方統計數據顯示，從2013年以前，北韓每年從中國進口約50萬噸石油；雖當年度北韓核試後，2014年開始就未再有出口數據紀錄，但一般認為台面下仍持續進行供應，若真的完全停止，等於會扼住北韓的經濟「命門」。

至於對北韓議題始終表達強硬態度的美國總統川普，今在記者會上突然大讚中國政府，稱其在過去2、3個小時，「有一些不尋常的動作發生。」強調對中國國家主席習近平有信心，認為習會積極致力處理北韓核武問題，但究竟是用何種方式進行，川普並未透露。

(中時電子報)