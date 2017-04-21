line罵人「心也被魔鬼佔據」 法官：未散布於眾 免賠

中華民國口腔植體學會蕭姓職員曾為確認僱傭關係存在提出訴訟，經高院判決確認僱傭關係存在，口腔植體學會並應自2015年1月1日按月給付薪資，並准蕭姓職員於2016年9月14日復職。

不過，蕭姓職員因不滿2016年9月份薪資因遇假日延遲發放，且高院判決中華民國口腔植體學會應自2015年1月1日應按月給付薪資與蕭姓職員，但口腔植體學會尚未履行等問題，竟於2016年10月8日晚間23時36分，以LINE通訊軟體辱罵學會理事長朱裕華。

朱裕華提出line訊內容向新北地院指控，蕭姓職員以不堪字眼辱罵「您的眼睛不但被蒙蔽，連心也被魔鬼佔據了。恭喜理事長，賀喜理事長，與鬼做好朋友，從今起，您也成了鬼了」等情，自屬侵害原告人性尊嚴之人格法益，且情節重大，並據此向請求50萬元賠償金。

新北地院承審法官認為，這些line通訊內容為朱、蕭雙方所不爭。但侵害名譽權而應負侵權行為損害賠償責任者，須以行為人意圖散布於眾，故意或過失詆毀他人名譽為必要，透過line的對話只能認為是蕭姓職員基於自己確信之事實，申論其個人之意見，向理事長朱裕華表達不應聽信讒言之意，並不構成侵權行為，駁回朱裕華求償50萬元。

(中時)