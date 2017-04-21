過敏性鼻炎 讓你噴嚏打得嫑嫑的？
春天後母心，指的是天氣變化大，一下晴朗、一下寒冷，天氣如此多變，讓許多過敏性鼻炎患者苦不堪言，狂打噴嚏、流鼻水或鼻子癢，甚至影響到睡眠，除了服藥外，又該如何有效對抗呢？
依據優活健康網報導，臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任李國熙表示，除了持續治療過敏性鼻炎，不可輕易斷藥，還要遠離過敏原！
過敏性鼻炎治療，醫師會依症狀程度給予口服抗組織胺、口服類固醇或類固醇鼻噴劑。類固醇鼻噴劑需要連續使用1~2個月，每兩周遞減噴鼻用量，待過敏症狀好轉後即可逐漸停藥；對於民眾對於類固醇多有顧慮，李國熙醫師說明，類固醇幾乎不會被人體所吸收，而市面上常見的血管收縮鼻噴劑，雖然有效通鼻，但是持續使用則會引發藥物性鼻炎，會對其藥物產生依賴性，一旦民眾認為症狀改善不噴藥時，病情就會加劇。李國熙醫師提醒過敏性鼻炎目前僅能透過藥物治療，無法根治，最有效的治療方式還是要遠離過敏原。
李國熙醫師呼籲過敏性鼻炎持續發作會造成慢性鼻炎，導致鼻塞、干擾睡眠，更嚴重的可能導致打呼或是呼吸中止症，因此切勿自行停藥，以免病情反覆發作使症狀加重。
(中時電子報)
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