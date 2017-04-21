澎湖縣警局警犬隊協助打擊毒品犯罪

澎湖重大盛事國際海上花火節於4月20日登場，大量觀光客湧入菊島，澎湖縣政府警察局為防杜毒品進入本縣流竄，加強緝毒犬查緝，落實縣長建立無毒家園的目標。

警察局局長劉祥浤指出，毒品汜濫嚴重戕害國人及莘莘學子，本縣位處離島，不法分子於境外利用航空、海運夾帶、郵寄等方式將毒品帶入本縣，荼害縣民謀利，因此，警察局成立警犬隊任務編組，加強港口、機場、大型活動等緝毒，希望發揮緝毒犬靈敏嗅覺效果，阻絕毒品於境外。

警察局於今年4月份成立警犬隊，目前已針對觀光季期間機場、碼頭入境旅客，及較易發生毒品犯罪之地點及關卡實施威力掃蕩，並進行嚴密之入境人車、行李過濾清查，加強查緝毒品，有效防制毒品入侵本縣。並自4月19日起加強花火節現場、KTV、夜總會、電動玩具店等特定營業處所，掃蕩毒品。

蔡英文總統宣示，要建構完整的「社會安全網」，反毒是首要任務，警察局立即針對澎湖縣離島特性，規劃一系列運用緝毒犬輔助查緝毒品之策略。

緝毒犬具有嗅覺靈敏、機動性高、活動範圍大、低攻擊性等優勢，是警方查緝毒品之一大利器，未來將持續運用在澎湖縣的緝毒工作上，希望做到對外斷源，阻絕流入本轄之管道，同時對內肅清，針對毒品較易氾濫之處所執行強力掃蕩查緝，有效遏制毒品在本轄氾濫之效果。

(中時)