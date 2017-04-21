台南低碳輕旅行騎T-Bike 穿梭中西區歷史巷弄
台南市公共自行車（T-Bike）從去年8月開始營運，迄今已建置33處租賃站點；其中，中西區現有延平郡王祠、美術館、赤崁樓、民生轉運站等4個站點，方便遊客利用T-Bike串聯。尤其，延平郡王祠站還可結合高鐵接駁車，提供外地遊客轉騎T-Bik進入古蹟林立的中西區。
交通局長林炎成表示，台南市中西區是台灣最早開發的地區，區內古蹟廟宇多為歷史建築、市定古蹟，另有小吃美食或百年老店都能在巷弄或街頭轉角處發現。台南市T-Bike建置後，外地遊客已能運用高鐵接駁車，結合T-Bike悠遊穿梭在中西區的歷史街道蜿蜒巷弄內，挖掘出與眾不同的旅遊品味。
林炎成還說，延平郡王祠內供奉開台的鄭成功神像及明鄭時期殉難的文武官員牌位，園內的鄭成功文物館也收藏許多珍貴文物及史料，是認識鄭成功在台灣文化資產重要性的最佳去處，建築物本身更是一座歷史建築，還保有日治時期的神社鳥居，是極受遊客喜愛的景點之一。
林炎成指出，位於延平郡王祠周邊的臨水夫人廟是台灣少數以臨水夫人為主神的廟宇、台南女中部分圍牆的南門城垣殘蹟、南門城、台南3大名匾「爾來了」的台灣府城隍廟、東獄殿、德化堂、永華宮等建於明清時期的廟宇古蹟，甚至現為建興國中的校舍本身也是歷史建築（原南門尋常小學校舍），以及孔廟文化園區；至於許多台南著名的小吃美食、百年老店也隱藏在歷史巷弄內，都是極適合利用T-Bike作為悠遊探索的交通工具。
林炎成建議，民眾可從T-Bike官網首頁點選「開卡註冊」，或下載T-Bike App（支援IOS及Android系統）下載，多多利用T-bike再次體驗台南低碳觀光且具有深度的輕旅行。
(中時)
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