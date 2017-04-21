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晚好幾拍 台南終於要推補助哺集乳室與托兒設施辦法

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勞工局將推台南市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措經費實施辦法
台南市議員李退之建議勞工局提出台南市版的補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施辦法。（洪榮志攝）

性平法上路後，其他5都均已推出各自補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施辦法，唯獨台南市從缺。民進黨台南市議員李退之21日在市議會勞工局業務質詢提出建議時，勞工局長王鑫基承諾，市府已著手收集其它5都的相關辦法，並今年將推出台南市版本。

李退之指出，性平法實施後，台北市、新北市、台中市、高雄市、桃園市等5都，都已推出各自的「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措經費實施辦法」，自籌經費從70餘萬元到150萬元不等，以鼓勵轄區內企業照顧基層年輕勞工育兒，間接提高生育率。反觀台南市擁有超過90萬的勞工大軍，在此一部份卻沒有作為。

李退之強調，根據勞工局的統計，全市勞動力主要集中在25歲到45歲之間，此一年齡層的勞工也是最佳育兒的年齡層；台灣目前面臨少子化，台南市更是5都中人口老化第2高的都市，勞工局如能比照其它5都推出補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施，將有助提高台南市的生育率。

此外，李退之也質疑包括市府和議會等2大超過100人的公部門機構，都沒有完善的托兒設施和措施，如何對外要求其它企業依法辦理？

李退之建議，勞工局應儘速提出台南市版的「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措經費實施辦法」，並對市府和市議會的托兒設施和措施是否完備，優先進行稽查。

(中時)

關鍵字：台南市設施雇主主辦勞工局
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