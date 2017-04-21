晚好幾拍 台南終於要推補助哺集乳室與托兒設施辦法
性平法上路後，其他5都均已推出各自補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施辦法，唯獨台南市從缺。民進黨台南市議員李退之21日在市議會勞工局業務質詢提出建議時，勞工局長王鑫基承諾，市府已著手收集其它5都的相關辦法，並今年將推出台南市版本。
李退之指出，性平法實施後，台北市、新北市、台中市、高雄市、桃園市等5都，都已推出各自的「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措經費實施辦法」，自籌經費從70餘萬元到150萬元不等，以鼓勵轄區內企業照顧基層年輕勞工育兒，間接提高生育率。反觀台南市擁有超過90萬的勞工大軍，在此一部份卻沒有作為。
李退之強調，根據勞工局的統計，全市勞動力主要集中在25歲到45歲之間，此一年齡層的勞工也是最佳育兒的年齡層；台灣目前面臨少子化，台南市更是5都中人口老化第2高的都市，勞工局如能比照其它5都推出補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施，將有助提高台南市的生育率。
此外，李退之也質疑包括市府和議會等2大超過100人的公部門機構，都沒有完善的托兒設施和措施，如何對外要求其它企業依法辦理？
李退之建議，勞工局應儘速提出台南市版的「補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措經費實施辦法」，並對市府和市議會的托兒設施和措施是否完備，優先進行稽查。
(中時)
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