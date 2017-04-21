埃及空襲IS 擊斃分支頭目等19人

埃及聖凱薩琳修道院(St Catherine's Monastery)尚未受到恐怖組織IS攻擊前的建築完整外觀，攝於2013年12月9日。(圖/美聯社)

這個月初，埃及連續發生2起教堂恐怖攻擊事件，造成44人喪命，逾百人受傷，當天埃及總統賽希(Abdel-Fattah el-Sissi )也立刻宣布全國進入緊急狀態，本周四(19日)埃及軍方則指出，西奈省空襲擊斃包括3名IS分支頭目在內的19名軍事武裝份子，截至目前為止，伊拉克IS組織沒有回應埃及軍方的說法。

根據《半島電視台》(Al Jazeera)報導，埃及軍方周四(20日)在官方臉書發文，聲稱襲擊曾殺害上百名埃及軍警的西奈省IS分支Ansar Beit al-Maqdis。該團體在2014年宣誓效忠恐怖組織IS，在西奈省沿用過去名稱Ansar Beit al-Maqdis。

埃及軍方並未公布3名IS分支頭目的姓名，僅公布他們的身份，分別是團體中最重要領導人，和該團體的伊斯蘭法律委員會負責人，以及1名負責訊問的官員。

恐怖組織IS本周曾在埃及西奈省南部的聖凱薩琳修道院(St Catherine's Monastery)發動最新攻擊，這是近幾個月來IS鎖定埃及基督教信仰的少數族群，所發動的連續幾起攻勢。

(中時電子報)