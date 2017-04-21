新裝上陣 台南市海洋汙染應變演練逼真
台南市政府環保局提升環境汙染緊急應變能力，今天在安平商港北堤沙灘舉辦106年台南市環境污染事件緊急應變暨救生救難綜合演練，動員海巡署第四海巡隊、五二岸巡大隊、高雄港務分公司安平港營運處、港務警察、消防、臺南市政府災害防救辦公室及環保局等單位44人及5艘船艇參與救人防災，演習人員全力以赴，過程逼真，圓滿完成救災演練任務。
環保局說，演習模擬海巡人員於海上查緝船舶時，船舶觸礁導致船員落海及船隻漏油。第四海巡隊及五二岸巡大隊立即展開救難勤務，安平港營運處依台南市重大海洋油汙染緊急應變計畫，成立緊急應變小組並通報各應變單位，除了搶救落海人員，並佈放攔油索、汲油防止油汙擴散，配合岸際殘油清理及善後處理，控制海洋汙染。應變單位出動新購的海洋污染應變小艇及可攜式沖洗汲油除污機實際演練，演練過程確實。
環保局長李賢衞嘉許參與救災人員技巧熟練，在各單位通力合作下，定能發揮最大的救災能力，以最快速度控制及移除汙染。只要繼續加強環保局及各相關單位緊急應變指揮、通報，定能提升處理能力，將汙染的衝擊降至最低。
(中時)
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