立院三讀通過「菸酒稅法」修正案 每包菸漲20元

每包菸將漲20元，癮君子荷包又要瘦了！（資料照片，劉宗龍攝）

癮君子荷包又要瘦了！立法院今天三讀通過「菸酒稅法」修正案，各類菸品應徵稅額，從現行每千支（每公斤）徵收590元，調增為每千支（每公斤）徵收1590元，也就是每包菸售價將增加20元。新法將於總統公告後3天實施。

根據財政部估算，菸價每上漲1％，菸品消費量將減少0.8065%，調漲20元，將減少約20%銷量。至於調漲的菸稅將指定支應長照所需，初步估計1年挹注233億元。

財政部長許虞哲初審時說明，我國菸品稅捐佔菸價比重約為48%，與世界衛生組織建議贗品稅捐至少應佔菸價70%相比，尚有調高空間。而我國自民國91年菸酒稅開徵以來，迄今未曾調整菸品之應徵稅額，現衡量經濟財政狀況，配合長照法之修正，調增菸品稅額所增加稅課收入，挹注長照財源。

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(中時)