郝龍斌：民眾認同國民黨 才有機會重返執政
國民黨主席參選人郝龍斌今天（21日）在台中市出席中部中興後援會成立大會，前台中市長胡志強夫人邵曉鈴與20多名將領與會，近兩百名軍系支持者站出來力挺，郝龍斌致詞時特別拿著麥克風走入人群，強調國民黨必須傾聽基層聲音，黨員有榮譽感、有驕傲感，讓一般民眾能認同國民黨，才有機會能夠重返執政。
「我為什麼要選黨主席？」郝龍斌表示，他可以改變國民黨、讓國民黨更好，只有國民黨變好，台灣才有希望，他和胡志強都是眷村第二代，大家不只血濃於水，更重要的是，從小就接受要「愛我們的國家」，對國家社會做出貢獻。
郝龍斌說，當國家有難，必須要挺身而出，他從政理念「捍衛中華民國、反對台獨」，到今天為止，初衷沒有改變。
針對年金改革引發大規模抗議事件，郝龍斌表示，民進黨將抗議民眾說成「暴民」表達深深的不滿，這不僅傷害軍公教的尊嚴，讓軍公教上街頭，根本就是動搖國本，他出面號召組織律師團，已有11名公義律師加入協助行列。
「民意在哪，郝龍斌就會在哪！」郝龍斌呼籲，在重返執政的過程當中，大家要大力支持他，他會說到做到，因為「做比說更重要」！
卲曉鈴也站出來挺郝，強調自己本身也是個軍人，「都是血濃於水的同志」，表示郝龍斌是胡志強的好朋友，年輕、有能力，胡志強非常欣賞郝龍斌，號召大家支持郝龍斌。
(中時)
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