球后小威當媽 產後復出有多難？
美國名將小威廉絲(Serena Williams)下周將重返世界第1寶座，不過她20日公布懷孕20周喜訊，也等於宣告2017年將暫別賽場，最快也要等到2018年法網才能產後復出，將近16個月暫離賽場，對球后而言會是不小挑戰。
小威去年底接受《Reddit》共同創辦人奧漢尼安（Alexis Ohanian）求婚，若以她懷孕20周推算，1月澳網就已經有2個月身孕，但35歲的她仍順利封后，23座大賽冠軍也超越「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）創網球公開賽年代新猷，但2018年懷孕復出對小威而言無疑是另一個關卡。
球后預計9月臨盆，若以小威最近一次出賽，1月27日的澳網決賽後算起，下個大賽最快也要等到2018年5月法網才能復出，等於下一次出賽前至少將休息16個月。ESPN專欄作家霍華德(Johnette Howard)就提到，休兵16個月對網球選手而言，腳程、球感、場上移動反應影響甚鉅。
尤其小威還是產後的選手，9月產後至法網，9個月準備期不算充裕，霍華德表示，「網球是一對一運動，場上你沒有隊友，一切只能靠自己。」不過對於大賽女單史上最年長奪冠小威，一切仍僅供參考。
過去產後復出成功案例也不少，比利時名將克萊絲特絲（Kim Clijsters）在2009產後復出連拿兩座美網女單冠軍，澳洲前球后考特(Margaret Smith Court)更在1973年生完第1胎後，捧起澳網、法網、美網女單冠軍。
(中時電子報)
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