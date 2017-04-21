天下第一奇功 回春功的四大功效

養生專家白雁推廣的回春功被稱為天下第一奇功(本報資料照片)

氣功是中國人特有資產，歷經數千年流傳，時至今日，全世界每天仍有上千萬人持續練習氣功；在所有氣功當中，「回春功」有「天下第一奇功」之稱。知名養生專家、教功超過30年的白雁表示，回春功具有調理脊椎、補足腎氣、養護關節、維持心情的四大功效，讓人延緩老化、回復青春。

「回春功首要作用是針對脊椎做修理，這是回春功最特別之處。整套功法無論是龍吐霧、龍擺尾、龍探海、龍游升、龍戲珠，都在調整脊椎和兩側肌肉的平衡度、讓錯位的臟腑回到正確位置。」白雁說，人體許多老化和脊椎老化有關，調理脊椎，就是從根本抗老。

「回春功」別名「洗髓功」，洗髓，正是回春功最特別之處。白雁說，脊椎不是只有骨頭，還有裡面的脊隨和外面包覆的肌肉，回春功能讓脊椎氣血運行，放鬆脊椎，深層調理身體，只要能做到脊椎放鬆，抗老回春並不難。

白雁教學多年，發現現代人高達9成，脊椎都提早老化，10個人有9個都駝著走路，身體歪一邊，背部肌肉僵硬，不到40歲就小毛病不斷，幾乎都有提早老化的問題。「練回春功就是先把脊椎放鬆、讓脊椎從內伸展，背部氣血循環暢通，放鬆身體，延緩老化。」

人無可避免會老，也會讓氣血循環變差，尤其背部是人體循環的火車頭，一旦背部循環差、全身循環就差、四肢末梢循環也會變差，如此惡性循環下便容易手腳冰冷、肩痠背痛。「回春功的整套功法，都在調整背部兩側肌肉的平衡度，幫助太緊的肌肉放鬆，無力的肌肉找回彈性。」

回春功第二個好處是自我調節內分泌，也就是中醫說的鞏固腎氣。白雁指出，腎氣是青春的火種。腎氣虛弱，人的精力體力就會不振，所有臟腑功能也會減弱，急速老化。看一個人青春亮麗，其實是內在臟腑功能協調的顯現。

回春功歷史悠久、具有四大功效(本報資料照片)

回春功又稱洗髓功(本報資料照片)

白雁表示，人每天都在耗損腎氣，光靠睡覺或飲食是補不回來的，如果每天在家花十分鐘幫自己補腎氣，將耗損的氣給補回來，就可以減少耗損。每天累積一點點，一年甚至五年下來，一定比別人耗損少、老化慢，維持體內那股青春的動能。

回春功的第三個好處是照顧六大關節。白雁解釋，肩、肘、腕、腰、跨、膝，這六大關節是人體最重要的關節、也是人體的軸承，連結身體所有骨架、循環、肌肉、血管，必須特別照顧以減少受傷。

回春功使人心情愉快、身體放鬆(本報資料照片)

全世界每天有很多人持續練習回春功(本報資料照片)

古代人勞動多、關節活動量大，但隨著生活型態改變，人們每天坐著的時間變長，關節使用率降低，長時間成90度坐著，處在「不放鬆、少活動、缺潤滑」的狀態，所謂「用進廢退」，好比汽車，不開反而容易壞，不去活動關節，就會逐漸生鏽甚至縮筋，造成極大傷害。

回春功的第四個功效，就是除了練身體，還可以練心情。教功30年、橫跨兩世代、學生遍布海內外，白雁看過太多人因為練習回春功，不僅身體健康、還心情愉快、笑口常開，身為老師，她自己都對這套功法的神奇感到不可思議。因為這套功法特別經過情境設計，練功時可讓人脫離城市鋼筋水泥的束縛，讓心飛到外太空。

人不能去旅行、但心可以遨遊；人不能不上班，但心可以度假。白雁說，每天練功十分鐘，讓自己的心去放假，不失為現代人釋放壓力的好方法。許多人在練回春功時，會感到心情非常愉快，正因為這十分鐘的愉快，讓一天的心情有個滿足喜樂的開始，為自己的一天，做了正確的啟動與設定，擁有美好的一天。

(中時電子報)