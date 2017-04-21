宣示主權 菲防長登南海爭議中業島

南海群島第二大天然島、現由菲律賓實質佔有的中業島鳥瞰圖。（圖/美聯社）

據美聯社（AP）報導，菲律賓國防部長羅倫扎納（Delfin Lorenzana）搭乘軍方C-130「大力神」運輸機（Lockheed C-130 Hercules），登上由菲國實質佔領的中業島（Thitu Island）宣示主權。這是繼先前菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布欲在6月獨立日時，親自上島升旗一事取消後，菲律賓官方再次於南海爭議地區進行大動作宣示。中業島，菲國稱為「派格阿薩島」（Pag-Asa），是南沙群島中第二大天然島，菲律賓在此設置卡拉揚市（Kalayaan）治理，但不被週邊的大陸、台灣和越南所承認。

位於南海地區的中業島，面積約0.33平方公里，海拔高度為3.4公尺，是南沙群島第二大天然島。民國35年（1946）底，由國民政府派遣海軍上校林遵等人率「中業號」、「永興號」、「太平號」、「中建號」等四艘軍艦接收南海諸島，並建碑測圖。民國45（1956），馬尼拉航海學校校長湯瑪斯克羅馬（Tomás Cloma）聲稱「發現」中業島和周邊島嶼，自立為自由邦政府，要求菲律賓給予保護。民國60年（1971）7月菲國軍隊登陸中業島，同年我國海軍撤出該島，由菲國實質佔有至今。

菲律賓國防部長羅倫扎納登上中業島。（圖/美聯社）

菲律賓國防部長率貴賓團搭乘C-130運輸機，登上南海中業島。（圖/美聯社）

此次登島除了對外宣示主權外，菲國政府更打算在中業島上修築一條長約1.2公里的跑道，允許更多航班起降，並在島上和周邊8個珊瑚礁上增建更多小型建築物，鞏固菲國對該地區的「實質佔領」。

(中時電子報)