宣示主權 菲防長登南海爭議中業島
據美聯社（AP）報導，菲律賓國防部長羅倫扎納（Delfin Lorenzana）搭乘軍方C-130「大力神」運輸機（Lockheed C-130 Hercules），登上由菲國實質佔領的中業島（Thitu Island）宣示主權。這是繼先前菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布欲在6月獨立日時，親自上島升旗一事取消後，菲律賓官方再次於南海爭議地區進行大動作宣示。中業島，菲國稱為「派格阿薩島」（Pag-Asa），是南沙群島中第二大天然島，菲律賓在此設置卡拉揚市（Kalayaan）治理，但不被週邊的大陸、台灣和越南所承認。
位於南海地區的中業島，面積約0.33平方公里，海拔高度為3.4公尺，是南沙群島第二大天然島。民國35年（1946）底，由國民政府派遣海軍上校林遵等人率「中業號」、「永興號」、「太平號」、「中建號」等四艘軍艦接收南海諸島，並建碑測圖。民國45（1956），馬尼拉航海學校校長湯瑪斯克羅馬（Tomás Cloma）聲稱「發現」中業島和周邊島嶼，自立為自由邦政府，要求菲律賓給予保護。民國60年（1971）7月菲國軍隊登陸中業島，同年我國海軍撤出該島，由菲國實質佔有至今。
此次登島除了對外宣示主權外，菲國政府更打算在中業島上修築一條長約1.2公里的跑道，允許更多航班起降，並在島上和周邊8個珊瑚礁上增建更多小型建築物，鞏固菲國對該地區的「實質佔領」。
(中時電子報)
關鍵字：菲律賓、中業島、國防部長、南海、Delfin Lorenzana
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。