翁迷途一夜 熱心警助返家

員警協助老翁找到家人。（楊明峰翻攝）

83歲陳姓失智老翁21日上午獨自坐在桃園市平鎮區廣德街上的一處超商外，桃園市平鎮警分局宋屋所警員劉明有、盧冠維巡邏路過，上前尋問才知老翁已迷途一整夜，身上僅穿著單薄衣服、拖鞋，神情憔悴，趕緊將帶回派出所安置，並給予早餐果腹。

陳翁疑似有失智症，說不清楚自己身份與住處，經人臉辨識系統查詢，成功查獲其身份，趕緊通報家人前往領回。家人到場指出，陳翁20日晚間趁家人不注意獨自離家，家人發現徹夜尋找無果，也到派出所報案，還好陳翁被員警發現，並無大礙，感謝警方熱心協助，讓陳翁順利返家。

(中時)