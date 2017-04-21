推廣法式滾球 忠義國小武德殿假日邀請親子同樂
來自法國馬賽的輕運動「法式滾球」，經過中西區公所連辦2年的球友示範比賽，今年改以推廣為主軸，活動接受網路報名迅達180人，22日上午在忠義國小武德殿旁較勁，伴隨攤位市集，帶動這項運動成為全民風潮。
法式滾球自12年前引進台灣，強調「身心靈平衡拋擲、頭腦並用」，是很適合全民的溫和運動，在北部已大為推廣，南部尚未盛行，台南市近兩年逐步推行。
中西區公所已舉辦兩屆法式滾球，發現過去參賽者多為專業球友，無法達到全民推廣目標，今年改變作法，活動鼓勵民眾參與，除了網路報名外，增加30個名額現場報名，比賽中會有教練當場教學。分組指導報名者規則與投擲技巧。
中西區公所這場「區長盃法式滾球競賽」選在周六假日在市定古蹟武德殿旁舉辦，現場搭配主題市集及表演秀，包括手作小物、飾品、輕食飲品等，參賽者能在悠閒輕鬆的古蹟氛圍中，體驗法式滾球的浪漫趣味。
中西區長陳勝楠表示，今年與「台南市滾球委員會」合作，在比賽中融入教學體驗的元素，以推廣為主，希望將滾球運動普及化，成為闔家老少都能有機會接觸滾球運動。
(中時)
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