查毒意外破獲地下兵工廠 起出4把改造手槍
警方查毒品，意外破獲地下兵工廠！基隆市警二分局昨天追查一件毒品通緝犯案件，卻意外發現毒犯擁槍自重。警方表示，除了在犯嫌住家起出安非他命、搖頭丸及K他命等毒品之外，還查扣罕見的名片型、貝瑞塔改造等4把手槍，將鄭姓夫妻檔犯嫌當場逮捕。
警方調查，31歲的鄭嫌有槍砲及毒品等多項前科，平日擁槍自重，出沒在基隆市中山區及中正區一帶，目前也因毒品案件遭到法院通緝，警方前晚荷槍實彈前往鄭嫌住處埋伏，發現鄭男返家隨即其逮捕，結果在住處除了毒品之外，還赫見多把改造槍枝。
警方清查後發現1把罕見的名片型改造手槍，以及3把仿造貝瑞塔的改造手槍，另外也起出子彈12發、搖頭丸、愷他命等毒品，使得鄭男百口莫辯，只能乖乖就逮。
鄭嫌供稱，雖然自己連國中都沒畢業，但非常喜愛改造槍枝，先從玩具店先引進模組，並上網蒐集改槍資訊，無師自通自製3把有殺傷力的貝瑞塔手槍，因為自己有用毒習慣，擔心購毒的時候遭人黑吃黑，所以還自製隨身攜帶名片型改造槍以求自保，訊後警方依違反槍炮及毒品等罪嫌，將鄭嫌移送法辦。
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(中時)
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