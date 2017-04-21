才因酒駕被吊扣駕照 今又酒駕自撞身亡

花蓮一名徐姓婦人今晨上班途中疑似因酒駕失控自撞明隧道樑柱，造成頭部重創，傷重不治。（新城警分局提供）

花蓮一名43歲徐姓婦人，日前才因酒駕遭警方吊扣駕照，不料徐婦酒性難改，今天上午又酒駕騎乘機車行經台8線183.2公里寧安橋東端之明隧道入口時，疑似失控撞上水泥樑柱，造成頭部重創，送醫後仍傷重不治。

新城分局指出，余婦居住秀林鄉崇德村，為太管處清潔工，今天上午8時許騎車要往天祥上班途中，疑似失控跨越雙黃線自撞明隧道樑柱，緊急送往花蓮國軍總醫院急救後仍宣告不治，經抽血檢驗余婦酒測值為1.52毫克，研判又是酒駕肇事釀禍，警方也調查出余婦駕照日前才因酒駕遭吊扣中，未能記取教訓，呼籲民眾，喝酒不開車，開車不喝酒，否則害人也害己，得不償失。

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(中時)