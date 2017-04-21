鋒面過境大雨特報 涼到下周一

下午鋒面過境，民眾需防大雨。(資料照片，郭吉銓攝）

中央氣象局表示，受到鋒面通過台灣上空的影響，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（21日）下午起至明日宜蘭、金門、台中以北，以及南投地區有局部大雨發生的機率，民眾需注意雷擊及強陣風；澎湖、馬祖及中南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，並伴隨較強陣風。

氣象局說，鋒面在21日下午逐漸南下，北台灣會轉為有陣雨或雷雨，鋒面將由北往南移動。周六各地仍有明顯降雨，但降雨強度將由北而南、依序減弱。鋒面之後冷空氣隨之南下，天氣轉涼；預計周六、周日清晨氣溫降至最低，北台灣平地最低溫將降至16度左右，周一鋒面減弱，氣溫才會明顯回升。

(中時)