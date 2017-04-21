南市議員邱莉莉：社會局應提出台南版「前瞻長照」政策

台南市高齡化比例是六都次高，長期照護的需求相當龐大，台南市議員邱莉莉今天質詢表示，長照趨勢為在地老化和社區老化，提供服務機構的地理位置應該半小時內車程能抵達，才符合使用者需求。但因台南市日間照顧中心家數不夠且無專業人力、公費安置則因補助金額過低減少機構合作意願，都讓使用者必須遠離住家才能獲得長照服務，造成家屬困擾與負擔，社會局應提出台南版的「前瞻長照」政策，補足既有日照中心和公費安置資源，才能讓長照業務2.0效益更彰顯。

邱莉莉表示，台南市現有26家日間照顧中心，每間可收30位失能者或老人，目前入住率總體平均約七成，總服務人數約500多位，較搶手的日照中心甚至常滿額。但因日照中心的資源並未隨著老年人口成長而增加，3年來日照中心專業人員配置仍只維持居家服務員或社工的規模，很多中風或行動不便的失能者在日照中心並無法得到復健服務。

邱莉莉表示，日照中心應充實對失能者有益的復健專業人力，衛福部獎助日照中心的設置補助200萬元開辦費、每位失能者3萬元日照中心、接送交通費、專業服務費，但很多日照中心因目前專業服務費獎助對象只限護理或社工，便不提供專業的復健服務，讓日照中心當初設置的美意打折扣相當可惜，社會局應介入協助特約物理治療師、職能治療師、復健師在各日照中心服務，相關經費可用公益彩券盈餘支應讓日照中心不僅是「托老中心」，還有治療的積極功能。

(中時)