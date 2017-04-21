南市議員呂維胤：社會局應嚴格考核、訪視寄養家庭
有鑑於社會近來層出不窮遭寄養家庭2次傷害，台南市議員呂維胤於要求社會局應嚴格執行考核標準、增加訪視次數，並提高給與寄養家庭的補助金，才能擁有專業、完善的寄養家庭，確保被安置的孩童能重新擁有健全成長環境。
呂維胤指出，會需要安置於寄養家庭的的兒童或青少年，都是在原生家庭中受到重大變故而被帶離親生家庭，主要為藉由寄養家庭的關愛、溫馨去替代，但近來社會常發生在寄養家庭2次傷害的案例，因此社會局應該有所警惕，對寄養家庭有更嚴格考察。不過，如果要招募到更專業、用心的寄養家庭，相對的補助亦不能太低，目前台南市給予寄養家庭的服務費，兒童為1萬7000多、青少年2萬多元，這筆花費充其量只能打平其基本開銷，建議社會局應提高補助費用，讓更多優質的家庭願意協助安置兒少，讓這些孩童能有一個健全、快樂的成長空間。
此外，呂維胤也要求社會局增加考核標準及訪視次數，目前台南市有86個寄養家庭，社會局一季卻只抽查18家，一年也只能訪視72組家庭，根本無法掌握所有的家庭概況，社會局應檢討改進，才能確保寄養家庭的照顧品質。
(中時)
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