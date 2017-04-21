台南市議員蔡旺銓：一例一休勞檢引發民怨

台南市議會今天進行勞工、社會局業務報告，議員蔡旺詮針對一例一休政策造成勞資反彈，勞檢官僚式開單引發民怨等議題提出質詢說，市長賴清德曾宣示，現階段違反一例一休以勸導宣導為主，不開單告發為原則；但勞工局三月份勞檢135家開出461萬罰單，此一做法打臉賴市長，也讓這些被開單多數是中小企業主，賣早餐或餐飲的老闆心中不滿。

蔡旺詮表示，一例一休政策本立意良好，原本是希望勞工多休息，才可替資方努力工作提高生產力。但因政策推出時機不對，在馬政府8年執政導致經濟倒退，景氣不佳的情形下，資方不願多付出加班費，勞方也未獲得政策利多。勞資雙方不滿意，甚至於勞工還須兼第二份工作，勞資雙方都受害。其次是因為一例一休政策沒有經濟輔導政策，政策不夠嚴謹又匆促上路，當然會有不滿聲浪。地方問題就是勞檢擴大，地毯式檢查，未勸導卻開單，讓窒礙難行政策更是雪上加霜。

蔡旺詮強調，一例一休政策，勞工為了生活不得不兼差，反而過勞；中小企業老闆不堪政策壓力關門，反倒造成經濟市場上大者恆大的財閥局面。他認為，一例一休政策應適時修正，分產業類別、分階段來進行，同時勞檢也不能以開單為主來執行政策。

(中時)