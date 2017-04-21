台南市議員蔡旺銓：一例一休勞檢引發民怨
台南市議會今天進行勞工、社會局業務報告，議員蔡旺詮針對一例一休政策造成勞資反彈，勞檢官僚式開單引發民怨等議題提出質詢說，市長賴清德曾宣示，現階段違反一例一休以勸導宣導為主，不開單告發為原則；但勞工局三月份勞檢135家開出461萬罰單，此一做法打臉賴市長，也讓這些被開單多數是中小企業主，賣早餐或餐飲的老闆心中不滿。
蔡旺詮表示，一例一休政策本立意良好，原本是希望勞工多休息，才可替資方努力工作提高生產力。但因政策推出時機不對，在馬政府8年執政導致經濟倒退，景氣不佳的情形下，資方不願多付出加班費，勞方也未獲得政策利多。勞資雙方不滿意，甚至於勞工還須兼第二份工作，勞資雙方都受害。其次是因為一例一休政策沒有經濟輔導政策，政策不夠嚴謹又匆促上路，當然會有不滿聲浪。地方問題就是勞檢擴大，地毯式檢查，未勸導卻開單，讓窒礙難行政策更是雪上加霜。
蔡旺詮強調，一例一休政策，勞工為了生活不得不兼差，反而過勞；中小企業老闆不堪政策壓力關門，反倒造成經濟市場上大者恆大的財閥局面。他認為，一例一休政策應適時修正，分產業類別、分階段來進行，同時勞檢也不能以開單為主來執行政策。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。