法國恐攻陰影壟罩 3年來至少6起恐攻

法警在香榭大道上進行調查。(美聯社)

法國當地時間20日晚間，巴黎香榭麗舍大道發生槍擊事件，造成1名警察喪生，另2名警察受傷，1名歹徒已遭擊斃。事後，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）承認犯案。法國總統歐蘭德表示，他除了對不幸喪生和受傷的員警致意外，也呼籲大眾保持高度警覺。法國近來成恐怖份子熱愛犯案的溫床，3年來發生至少6起以上恐怖攻擊事件。

上一次恐怖攻擊發生在3月18日，在巴黎奧利機場，一名激進伊斯蘭主義男子突然襲擊軍人，試圖搶槍，其後遭擊斃。2月3日，一名持刀男子企圖闖入巴黎旅遊勝地羅浮宮，高呼「真主偉大」，先攻擊一名士兵，另一軍人見狀向他連轟5槍制止。施襲者重傷倒地，另有一人被拘捕。

而死傷最慘重的，莫過於2015年11月13日在巴黎的巴塔克蘭劇場恐攻，當時IS聖戰士對多處晚上人潮聚集的地點發動攻擊，造成130人喪命，是法國自二次世界大戰以來最慘重攻擊。

同年的1月7日，「查理週刊」巴黎辦公室遭到一對兄弟闖入開槍攻擊，奪走12條人命，報復其經常以漫畫諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德。查理週刊遇襲後，有槍手攻擊1名女警和1間猶太超市，一連3天的攻擊事件共造成17人喪生。

法國總統選舉將在23日登場，警方18日剛破獲即將發生的攻擊陰謀，在馬賽逮捕兩名嫌犯，找到槍枝、爆裂物與1面伊斯蘭國旗幟，各界擔憂最後幾天的競選活動將成為極端分子攻擊目標，恐攻發生後，可能會讓選票湧向對犯罪和恐怖主義採強硬態度的右翼候選人。

(中時)