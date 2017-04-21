陸外匯局：第一季大陸跨境資金流出壓力緩解

中國日報網21日報導，大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英，20日在國大陸務院新聞辦公室舉行的新聞記者會上表示，2017年第一季，全球經濟繼續緩慢復甦，國際金融市場運作相對平穩；大陸經濟保持穩中帶堅發展走勢，經濟增速略有回升，人民幣匯率保持穩定。總體來看，第一季大陸跨境資金流出壓力明顯緩解，外匯供求趨向基本平衡。

從大陸銀行業結售匯資料看，2017年第一季，銀行累計結匯2.59兆元人民幣（折合3755億美元），售匯2.87兆元人民幣（折合4163億美元），結售匯逆差2815億元人民幣（折合409億美元）。

從銀行代客涉外收付款資料看，2017年第一季，累計涉外收入4.67兆元人民幣（折合6775億美元），對外付款4.84兆元人民幣（折合7027億美元），涉外收付款逆差1736億元人民幣（折合252億美元）。.

(工商)