真愛台灣 即刻形動》白沙灣上的長跑勇者 馬公高中真愛台灣吹響號角！

白沙灣上的長跑勇者 馬公高中真愛台灣吹響號角！圖左為體育組長洪煌順。

第三屆「真愛台灣 即刻形動」全國高校生環台路跑活動今年首度別開生面於澎湖舉辦暖場賽，18號早上由馬公高中吹響號角，六位參加選手由馬公福朋飯店開跑，沿經白沙灣後折返，全程30.73公里，活動首次移師離島之創舉吸引相當多當地民眾關注。

首次參與活動的馬公高中，平時十分注重學生求學期間的生涯規劃，除了課業成績的要求外，對於體能均衡發展亦非常重視。體育組長洪煌順表示此次代表學校參賽的六位選手，每一位皆熱愛長跑運動，並曾在今年中小學聯運中獲得相當優異的成績。相信以他們堅強的實力，在今年暖身賽中也能有一番突出表現。此外，學校在爭取各項體育比賽佳績之餘，也常鼓勵同學多參加運動之外的活動或寒暑假的營隊，開拓更寬懭的視野以利於未來職場上接軌，避免侷限於單一能力。

教練蔡昀廷。

教練蔡昀廷特地規劃12周的嚴密訓練計畫，讓首度參與活動的同學能在短時間之內調整體能狀況，每次訓練後皆會實施心得討論，瞭解每位選手生理與心理的狀態，進而微調修正訓練課表，使同學能有健康的身體進行訓練。校長黃肇國提到澎湖優美的自然環境與海洋文化，孕育出孩子們不畏烈日寒風的堅毅性格，勉勵同學們只要立定目標，勇往直前，突破層層挑戰與瓶頸，並且互相扶持，必能一步一步穩健的朝向成功之路邁進。

今年參加環台任務賽的六位成員中，由張霈姍擔任隊長，率領李映璇、王淑櫻、趙士涵、李俞賢、王育勝等五位同學共同挑戰極限、突破自我。對於首次全馬挑戰，隊員們坦言非常興奮和緊張。隊長張霈姍從小就熱愛運動，國中階段也曾參加田徑隊，她認為利用跑步可以有效紓壓課業壓力。她同時希望所有台灣民眾都能感受到澎湖之美，將和隊友們以雙腳一起見證這美麗之地，一同挑戰全馬成功。李映璇同學小時候曾是游泳校隊，第一次挑戰30多公里的馬拉松賽。她期許自己能勇敢面對並順利完成。王淑櫻同學去年開始關注並希望有機會參加真愛路跑活動，今年終於一圓夢想，和隊友一同代表學校參加。國中時期曾是田徑隊的她，對自己要求甚高，常在課餘時間在操場或沙灘跑步自我鍛鍊，並加強重量訓練增加肌耐力與飲食控制，希望能順利達成挑戰。趙士涵、李俞賢、王育勝同學也紛紛表達熱愛長跑、完成目標的決心。

雖然馬公高中位處於離島澎湖縣，與繁華且資源豐富的市區學校相比較為弱勢。但學校透過活動，目的希望藉由六位同學彼此鼓勵互助完成路跑，進而影響更多同學從事有利於社會的表現，擁有更多能量關懷周遭比自己弱勢族群。這群奔跑在白沙灣的長跑勇者，將用雙腳以行動帶領大家看到澎湖最美麗的好風景！

(中時電子報)