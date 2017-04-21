小英首搭高雄輕軌 虧菊姐：該有的都會有喔

蔡英文總統首度體驗搭輕軌，一開始忘了刷卡，後來在幕僚提醒下補刷，對於藍白拖造型的一卡通顯然很感興趣。（林宏聰攝）

蔡英文總統21日南下高雄，首度體驗搭乘輕軌，對沿線飽覽的高雄港區美景讚嘆不已，她並聽取市府對捷運黃線的規畫，盛讚高雄將是唯一同時有空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，還當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」

蔡英文今天下午在高雄市長陳菊、政務委員張景森、交通部長賀陳旦陪同下，到高雄進行輕軌初體驗，從前鎮之心C3站搭乘至尚未完工的C9站，也就是未來捷運黃線起點，高雄市籍9位立委，除趙天麟、邱議瑩未到，其他人皆全程陪伴。

「高雄建設一向最前瞻、具開創精神！」蔡英文說，輕軌就是最佳範例，利用原有港區鐵路，引進現代化車輛及控制系統，打造美麗的移動風景線，她上車時太興奮，一度忘記刷卡，試乘後則表示「很驚艷」，希望全台民眾有機會都來體驗。

除了輕軌外，蔡總統也表示，高雄捷運黃線將在前瞻基礎建設支持下興建，從亞洲新灣區出發，連結百萬人口都會區域，未來高雄會是全國唯一在都會區同時有空港、海港、高鐵、捷運、輕軌的城市，她笑說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」

蔡英文特別引用陳菊這幾年常說的話，表示高雄過去是重工業城市，因為高雄的承擔，才有台灣今天的發展，現在是高雄「轉骨大漢」的關鍵時刻，她承諾中央政府一定支持高雄的轉型，讓高雄更宜居、做最有光榮感的南方首都。

陳菊心情顯得很愉快，也回應說，高雄人支持小英很值得，總統真正知道高雄的辛苦和期待；她也對因為前瞻基礎建設計畫飽受壓力的賀陳旦表示，前瞻計畫預算絕不是分贓，而是實現區域平衡，「如果你承受很大壓力，我很願意替你分擔」。

高雄輕軌是亞洲第一條無架空線系統輕軌，今年6月C14站完工後，可貫通到中山大學；而捷運黃線將從輕軌C9站出發，繞經人口稠密區抵達鳥松區，估計約可服務116萬人口，力拚2024年完工啟用。

(中時)