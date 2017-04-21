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地表最強新秀! 19歲古巴好手將登大聯盟

中時電子報
／綜合報導
羅伯茲
古巴19歲外野手羅伯茲被球探喻為地表最強新秀。(翻攝自Twitter)

國際新秀排名第2、僅次於日本「雙刀流」好手大谷翔平，古巴19歲超級新秀羅伯茲(Luis Robert )近日成為自由球員，將在5月20日獲大聯盟球隊簽約資格，目前至少有6支大聯盟球隊積極爭取中。

先前經典賽就被美媒點名是一大遺珠，羅伯茲上季在古巴聯賽繳出3成93打擊率、12轟外帶11次盜壘，被球探喻為「5拍子」球員，鎮守右外野的他具備打擊、守備和腳程，甚至美聯國際球探還將形容為「地表最強球員」，升上大聯盟指日可待。

目前至少有6支球隊加入競逐羅伯茲行列，包括運動家隊、太空人隊、紅雀隊、白襪隊、教士和紅人隊，預估羅伯茲能拿到複數年、百萬美金以上合約，洋基、天使、藍鳥、小熊等5支球隊則因最新勞資薪資協定（Collective Bargaining Agreement）被排除在外。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁

關鍵字：古巴新秀地表最強新秀大谷翔平19歲古巴新秀
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