姜太公發威了？！吳志剛投資全網通傳將獲投資10億！

吳志剛日前赴陽明山姜太公道場轉運/圖：全網通提供

日前，台北市議員吳志剛因財務問題，情感糾紛不斷，形象重挫，經友人介紹求助陽明山姜太公道場幫他轉換運勢。不知是否是姜太公神力加持？據相關人士透露，吳志剛所投資電信公司全網通科技，近期透過各方人脈努力下，不但債務減少一大半，日前更傳出有金主看好該公司業務，將以每股76元投資，投資金額超過十億元。

全網通表示，全網通科技的特二類E. 164網路電話電信執照，是擁有合法網路070門號，目前只有中華電信子公司是方、遠傳及全網通科技三家持有。

農曆年前立院曾邀請NCC及刑事警察局召開記者會，說明台灣為何淪為詐騙之鄉？原因出在網路電話被不肖業者竄改門號，帶出固網電話或行動電話來詐騙被害人，而刑事警察局也說明，以現行法規使用網路電話只能帶070門號或18xyz號碼，因此立委呼籲NCC要加強落實門號管理，政府也將查緝非法，保障合法電信業者的權益。

全網通科技傳出有新金主有意投資。全網通十年感恩茶會吳伯雄(第一排中)出席/圖：全網通提供

因此，全網通科技強調，該公司對即將推出的工商振興專案，已獲多家知名公司簽署產業獨家合作，主打消費者在簽約合作公司，消費多少金額就送多少通話費，即買一送一的策略，通話費可撥打台灣市話，行動電話及40多國國際電話。而該公司的「點時成金」專案，更得到中華民國聯合總工會認可，未來將一同合作加惠所有工會會員。

所謂「天助自助者」，歷經挫折東山再起的例子古今中外不在少數，全網通能否力挽狂瀾？吳志剛能否真的天助自助？不久將來答案就會揭曉。

(中時電子報)