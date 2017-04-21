真愛台灣 即刻形動》擁抱澎水希望藍海 澎湖海事行銷菊島不遺餘力

擁抱澎水希望藍海 澎湖海事行銷菊島不遺餘力，圖左為教練王木生。

國立澎湖高級海事水產職業學校，簡稱澎湖海事，毗鄰澎湖縣馬公市觀音亭濱海風景區，培育出許多漁業、輪機、養殖、航運…等一流人才，是澎湖最好的高級職業學校。校內經過環境美感再造，以「希望藍海」為精神指標。綠廊中央的「雙心石滬」造型相當搶眼，除了代表菊島特色之外，也象徵澎湖海事航向海洋、與世界接軌的宏圖。

學校獲邀參加今年首度於澎湖舉辦的「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑暖身賽，特地遴選六位實力堅強的選手參加活動。校長謝旻淵提到人生就是不斷的追尋夢想，再完成夢想。希望選手們都能挑戰自我，完成夢想，透過這個活動感受自己生活的土地，為青春留下美好的回憶。教務主任吳朝進表示希望藉此經驗增強學生自信心，懂得學習互助、互愛、互相扶持的精神，帶動校園運動風氣。

校長謝旻淵。

教練王木生同樣表示學校為了讓學生體驗另類體育活動，培養團隊合作凝聚力，每年都會參加或舉辦各種校內與校外的運動競賽，這次藉著參加2017「真愛台灣即刻形動」活動，將以實地路跑、重量與各種間歇衝刺等訓練提升心肺耐力、肌力與抗乳酸能力，並加強團隊共存共榮的意識，作為運動競賽體能基礎。他期勉同學透過這次難得的機會，揮灑的汗水與辛苦將會值得，進入社會後方能不怕苦、不怕難、有始有終。

今年澎湖海事參賽選手清一色由男同學組成校隊，由翁維謙擔任隊長，率領隊員張宏裕、許峯銘、辛柏瑋、曾忠南、丁家宏共同參與。六位隊員有志一同表達完成目標衝刺終點的決心。隊長翁維謙從小就熱愛運動，認為參加路跑活動後，自己的體力與肌耐力變得更棒了，最重要的是找回了運動的快樂。這次將會率領團隊勇往直前，為學校爭取榮譽。此外，在其他隊員中，張宏裕同學心思細膩、負責任，熱愛跑步及各項戶外活動；許峯銘同學藉著參加這項活動，深深感受到團隊夥伴間的向心力，那種充滿著汗水與活力的展現，正是他所渴望從體育中獲得的正能量。辛柏瑋同學熱衷體育活動，透過運動改變父母對他的期許，堅信參加此次任務值得勇敢的付出和努力。曾忠南、丁家宏同學明白表達這次賽程是項艱鉅的任務，但為了肯定自己，雖然缺乏經驗，仍要秉持接受訓練時咬牙堅持的態度，盡其所能將這一趟路跑得漂亮，順利完成。六位同學不畏困難的熱情與勇氣，正是力行學校勇往直前的精神象徵，非常值得鼓勵。

教務主任吳朝進。

「外婆的澎湖灣」歌詞中那個美麗又熱情的島嶼，孕育一群航向夢想的自我掌舵手。夕陽西下，海面波光粼粼，學校在映射中顯得更加動人。澎湖海事盡情的奔放夢想於藍海中，透過路跑即刻行動，用力行銷澎湖之美。讓我們一起為他們大聲加油吧！

(中時電子報)