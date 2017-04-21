富士產經成績紅通通 盧曉晴70桿僅T21

盧曉晴富士產經菁英賽爭2連勝，首輪70桿並列第21。(資料照 陳信翰攝)

十天前贏得日巡本季首冠的盧曉晴，本周再戰總獎金8千萬日圓富士產經女子菁英賽，她首輪70桿(-2)，是52位交出低於標準桿選手之一，但只能並列第21。

仍在尋求日巡生涯首冠的地主女將堀琴音，前9洞狂飆27桿，這輪以65桿(-7)領先。落後5桿的盧曉晴還有機會在最後兩輪爭奪逆轉勝與2連勝。她十天前在Alice高球賽奪得本季首冠與日巡生涯第13冠。

這場比賽在靜岡縣川洒店高球場舉行，球道總長不到6400碼，難度沒有很高，盧曉晴首輪沒有吞下任何柏忌，不過只捕到2鳥，以致連前20都排不進去。

這場比賽台灣女將曾留下冠軍紀錄，為涂阿玉1985年、黃玥琴1994年與姚宣榆2014年。台灣女將本屆計有盧曉晴、蔡佩穎與劉依貞3人參賽，前冠軍姚宣榆反而沒打。蔡佩穎首輪72桿並列第53，劉依貞74桿並列第80。

(中時電子報)