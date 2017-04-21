富士產經成績紅通通 盧曉晴70桿僅T21
十天前贏得日巡本季首冠的盧曉晴，本周再戰總獎金8千萬日圓富士產經女子菁英賽，她首輪70桿(-2)，是52位交出低於標準桿選手之一，但只能並列第21。
仍在尋求日巡生涯首冠的地主女將堀琴音，前9洞狂飆27桿，這輪以65桿(-7)領先。落後5桿的盧曉晴還有機會在最後兩輪爭奪逆轉勝與2連勝。她十天前在Alice高球賽奪得本季首冠與日巡生涯第13冠。
這場比賽在靜岡縣川洒店高球場舉行，球道總長不到6400碼，難度沒有很高，盧曉晴首輪沒有吞下任何柏忌，不過只捕到2鳥，以致連前20都排不進去。
這場比賽台灣女將曾留下冠軍紀錄，為涂阿玉1985年、黃玥琴1994年與姚宣榆2014年。台灣女將本屆計有盧曉晴、蔡佩穎與劉依貞3人參賽，前冠軍姚宣榆反而沒打。蔡佩穎首輪72桿並列第53，劉依貞74桿並列第80。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。