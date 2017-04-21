節電獎勵金加碼 今夏每省1度電回饋0.8元

上路5年的節電運動祭出加碼！台電今宣告，今年夏季節電獎勵金將從每度0.6元提升到0.8元，住戶只要7至10月電費單比去年同期多省1度電，每度即可獲得獎勵金0.8元，獎勵沒有上限，省越多可領更多。

台電表示，過去夏季用電量比去年同期帳單低，每度即回饋0.6元，且只要有節電1度，就保障至少在電費上回饋84元，數總計去年節電獎勵金就發出27.5億。今年每度獎勵金從0.6元拉高到0.8元，以鼓勵民眾節電。

另外，過去幾天天炎熱讓用電量飆高，4月已連4天亮出「供電警戒」橘燈。台電董事長朱文成今表示，4月還有一部分機組在大修，要到520才會完成，剛好最近4月氣溫比較高，最近景氣又不錯、開工率高，造成用電比往年高的狀況。他說，台電會「戒慎恐懼」步步為營處理，要求相關電廠儘快歸隊，盼能度過夏日用電尖峰。

(中時)