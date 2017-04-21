屏東首次！百人地板滾球大賽來了
列為特殊奧運正式比賽的滾球運動，今天終於現身屏東特殊教育學校，115名身障朋友在伊甸基金會、向陽啟能協會、啟智協進會等單位的撮合下，在「滾出不屏凡的夢想-屏東區地板滾球趣味競賽」中玩得不亦樂乎，還有同學很專業的拿報紙先練一下。
伊甸基金會屏東服務中心主任潘雪芳表示，滾球運動不像其他體育競賽需要很大的體力及肢體靈活度，但卻可以訓練肢體能力，因此麻腦協會長年在台推廣並舉辦趣味賽，當中基金會發現滾球其實是適合任何一位身障及精障朋友，他們能從中學到分辨顏色、手眼協調、辨識指令及交誼能力。
「但卻有許多身障朋友沒玩過。」她說，就南部地區而言，活動舉辦地點幾乎都在高雄、台南，屏東的身障朋友若想體驗就得舟車勞頓前往參加，所幸今年與向屏東特殊教育學校、陽啟能協會、啟智協進會、東港高中及屏東高工達成共識，決定合力在屏東首辦滾球趣味競賽。
「他們很努力想做好每件事」她強調，學員們也許會因為身體的限制、退化，而在生活起居上遇上重重困難、障礙，但當他們對某件事感到興趣時，就會拚命地去學習、做到最好，如這次就有學員特地用報紙揉成紙球先行練習手感。
「我可以做得到！」克服害羞個性的20歲精障女孩小蓮(化名)，今天賽前特地帶頭在舞台上大跳熱身操，在百位選手面前自信起舞，成功帶動起身心障礙朋友的無比熱情。
(中時)
關鍵字：滾球運動、屏東特殊教育學校、屏東區地板滾球趣味競賽
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