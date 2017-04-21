遺愛人間 喪子母助其器捐救5家庭

劉媽媽拿出兒子佑佑生前的照片，直說，佑佑很貼心。（馮惠宜攝）

台中榮總辦器官捐贈簽署活動，今年請來歌手黃小琥（左二）代言。（馮惠宜攝）

「既然注定留不住，就勇敢祝福他。」拭去眼角淚珠，劉媽媽回憶今年二月間幫車禍腦部重創的么兒做出器官捐贈決定，幫助五個等待器官捐贈患者重生，她今（21）日出席台中榮總「器官捐贈簽署活動」，她說，兒子佑佑曾多次入夢安慰她「媽媽別難過，我過得很好！」，兒子走了換來5個家庭重生，她會做個堅強的母親。

台中榮總21日舉辦「器官捐贈簽署活動」，請來歌手黃小琥為活動代言，鼓勵大家簽署器官捐贈同意書，參與此次活動的劉媽媽，是器捐家屬，想起22歲早逝的佑佑不斷拭淚。

劉媽媽說，自己育有3男1女，女兒在25年前一場車禍中不幸過世，女兒過世後兩年，她以以35歲高齡再懷佑佑，小兒子最貼心，經常跟她撒嬌說「媽媽好辛苦，我長大後一定要讓媽媽過好日子！」。

但今年一月底兒子騎機車外出因道路施工未設警示，車子壓過突起的鐵板自摔重創腦部，從此沒再醒來，昏迷18天後，她決定幫他簽署器官捐贈同意書，捐出、肝、肺、兩顆腎臟，幫助5個等待器官捐贈患者重生，也讓佑佑年輕的生命延續下去。

劉媽媽回憶，簽署器捐同意書時，他曾在佑佑耳邊告訴他「希望這個決定可以救更多的家庭」，隔日再到加護病房要做最後告別時，兒子頭突然點了一下，仿佛支持她做出的決定；佑佑走後，也多次入夢安慰她，「媽媽別難過，我過得很好！」

(中時)