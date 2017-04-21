千名師生禁食12小時 弘文中學捐10萬援東非
「千人同心！拾餓齊飢！」台中市潭子區弘文中學今日舉辦「第四屆飢餓十二體驗營」，號召1009位國、高中部師生向飢餓宣戰，從上午7點開始不進食，持續到晚間7點，感受飢民之苦，每人捐出一日餐費，籌募合計10萬餘元善款，投入人道救援行動，幫助貧童。
飢餓十二體驗營今日由弘文儀隊表演揭開序幕，1千多名師生齊聚中庭，排成「拾ㄜˋ」兩字，師生合力推倒300個紙箱製作的「飢餓高牆」，象徵向飢餓宣戰，校方並安排康輔社帶動唱，轉移學子注意力，熬過午餐時間。
「只有真正餓過，才能感受沒食物吃的痛苦！」就讀高二的王健合擔任本屆營長，他二度挑戰飢餓十二，也報名飢餓三十大會師，他語重心長表示，看到東非影片，才知道當地嚴重缺糧，和食物匱乏的國家相比，生長在台灣真的很幸福。
校長張輝政表示，全校1009位師生發揮「人溺己溺、人飢己飢」精神，共捐出1萬900元，關懷身處飢荒困境的兒童。飢餓體驗並結合「DIY淨水器」，學生利用寶特瓶裝髒水，透過陽光加熱，形成水蒸氣，再收集冷卻蒸餾水，模擬東非國家取得乾淨飲用水的方法。
世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，東非的衣索比亞、索馬利亞、南蘇丹及肯亞等4國，超過2200萬人缺糧，逾350萬名兒童嚴重營養不良，籲民眾加入救援行列，為遭逢戰火、天災、急難的貧童，帶來生命轉變的契機。
(中時)
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