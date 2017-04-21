張善政到清大談務農：用毛筆人工授粉的南瓜長不圓！

國立清華大學慶祝創校106年校慶暨在台建校61周年，20日下午舉辦「21世紀與未來—台灣生物經濟高值化」論壇，邀請2位傑出校友、農業科技研究院長李文權，與工研究院長劉仲明對談，並由前行政院長張善政主持，他也暢談近3年務農的經驗，如「用毛筆人工授粉的南瓜長不圓」等趣事，現場座無虛席。

前行政院長張善政卸任後，擔任台灣大哥大基金會董事長，經常撥空至花蓮務農，漸漸對生物經濟未來發展有興趣，針對目前時興的「植物工場」，張善政在論壇中提到，他在花蓮種了3年的南瓜，首年飽受果蠅之害，幾乎全軍覆沒，後來得到年輕農民幫忙，才漸漸擴大種植規模。

張善政的南瓜田，採露天種植，日照充足，種出來的南瓜色澤鮮艷，雖仍受到果蠅侵害，但也得到蜜蜂授粉之益。相較之下，幫助他的這位年輕農民，則採網室種植，果蠅飛不進來，但要幫忙授粉的蜜蜂也進不來，得「租」蜜蜂來授粉，不過租來的蜜蜂卻只在蜂箱附近授粉，令人苦惱。

為何不用毛筆點一點、人工授粉？他說，毛筆授粉的南瓜形狀凹凹凸凸、長得很奇怪，賣得不好，不如蜜蜂授粉的渾圓漂亮。因此蜜蜂或人工授粉方式，影響南瓜形狀差異，也令張善政思考植物種在人造空間，及大自然環境之間的不同。

但工研院長劉仲明指出，要增加農業產量的重點，在於找出最佳控制環境的模式，工研院目前已用調整網目高度的方式，會啃食果實的鳥進不來，但蜜蜂卻飛得進來，仍可進行授粉，以荷蘭的經驗為例，只要環境控制得宜，植物工場的蕃茄產量不只增加1、2倍，而能增加10倍、20倍。

農科院長李文權表示，目前台灣的農戶平均耕作面積只有0.8公頃，產量再怎麼提升也有限，一定要設法加值，如導入文創、行銷，朝精緻農業發展，且鼓勵年輕人投入農業發展，未來才有希望。

(中時)