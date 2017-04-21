捷運站隨機毆人 男子判處拘役100天確定

罹患亞斯伯格症的林姓男子，去年在台北捷運劍潭站突然猛毆2名女子，逃逸時又毆打另名女子，最後在公園的公廁被逮；士林地院考量他坦認犯行，也依母親要求擬出生活計畫，按時吃藥、控制情緒，將他判處拘役100天、易科10萬元，他上訴求輕判，今日又突然撤回，全案因而定讞。

(中時)