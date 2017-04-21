新北不必有軌道建設？柯P：我什麼時候說了
新北市副市長侯友宜昨天在立院經濟委員會舉行的前瞻計畫公聽會，將矛頭指向台北市長柯文哲，說柯認為新北市不必有軌道建設，但「有飯吃的要分一點給沒飯吃」。對此，柯今天受訪表示，常常是先有假新聞出來，再針對假新聞評論，「我什麼時候說新北市不要？」
柯文哲下午出席智慧城市新商業論壇，被問到侯友宜的發言時，柯否認說過「新北市不必有軌道建設」相關發言。
媒體追問對三環三線的態度，選前選後是否有差別，柯文哲表示，他是選台北市長，不會去評論台北市以外地方，印象中沒講過三環三線，況且他也沒有反對三環三線，他只是說財務報表分攤要清楚。
他說，不是說所有公共運輸一定要回本或一定要現金流量達到平衡，要補貼可以，但誰補貼、補貼多少，要講清楚。
被問到有部分民眾認為前瞻計畫經費藍綠有別，有綁樁之虞？柯僅回答，「我要的不多，我要的給我就好。」
外界解讀侯友宜的發言，是為自身政治的下一步？對此，柯文哲表示，有時候選舉快到了，大家變得怪怪的，不過不要緊，與他無關。
(中時)
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