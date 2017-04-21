頂級月中「永越」驚傳停業 熟客小S反應是…
號稱六星級月子中心的台北西園醫院附設園永越產後護理之家，昨晚驚傳因礙於法令限制，決定在4月底停止營運，其實永越標榜24小時保全系統管理，吸引不少名人入住，藝人小S不僅是首位入住的名人，3胎都選擇在這邊坐月子。
永越產後護理之家在業界知名度相當高，號稱六星級服務近年吸引不少名人入住，小S生3胎皆在這裡坐月子，據悉她當時住滿3個月，每月約花費30萬元，姊姊大S產女也是，陶晶瑩也在這裡生下女兒荳荳。
據《蘋果日報》報導，身為熟客的小S聽聞永越停業，只回覆「不回應」3字，懶理外界紛擾。
(中時電子報)
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