新聞深喉嚨》警公布年改衝突「查緝專刊」？「公民不服從」玩假的？

新聞深喉嚨》

昔日的「暴力小英」當了總統後說要嚴懲街頭暴力，警政署體察上意火速製作了查緝專刊，羅列28名涉及在4月19日當天，在立法院周邊圍堵推擠立法委員的「嫌犯」，規格有如重大刑案通緝犯，《新聞深喉嚨》在此呼籲，被列上查緝專刊的所有「嫌犯」自首、坦然面對司法，讓全國人民看看所謂「公民不服從」是否為「太陽花」特權？

419當天執法的員警成了立委惱羞成怒的發洩對象，民進黨立委陳其邁痛批，從首長、立委不斷被「追打」，警方卻只在一旁蒐證來看，警政署擺明「就是讓他們被打」，應當場逮捕暴力現行犯。時代力量立委徐永明說，這群施暴者顯然有掌握警方部署情資，攻擊還有陣式及分組圍堵，目的在於威嚇立委，當天動線宛如「設局」讓人走入，「有種早被鎖定的感覺」！民進黨立委劉世芳說，警察看見抗議者施暴，還在那稱呼「學長」，執法不力。而最可恥的莫過於推倒張銘清，毆傷陳宜民的「暴力慣犯」王定宇，竟然有臉質疑警方「是笨還是裡應外合」！曾任警政署長的新北市副市長侯友宜不免為警方感慨，「現在我看到警察滿悲哀的」，表示政治凌駕法律，站在第一線執法的警察同仁無所適從。「太陽花」撤告又無罪，「反年改」又嫌打的不夠兇，到底要警察怎樣？

舉國紛擾的年金改革精算報告，直到立法院司法法制委員會排審當天早上才交到立法委員手上，姑且不論這算什麼立法品質，這所謂精算報告甚至根本經不起檢視！原來如今搞到社會撕裂，軍公教人心惶惶的年金改革，只是將基金破產年度從2031年延後到2035年，只延後4年；而行政院的年改會版本，在年改會網站上的精算報告則是延後到2036年，也僅延後了5年。不改革，退撫基金的潛藏債務是1兆0424億元，改了之後，潛藏債務將會減少到9744億元，債務減少了679億元，只是減少了6.5%。年改會的網站精算報告，潛藏債務也只是減少到9353億元，少了1071億元，10%而已！請問這樣的「改革」，到底算什麼「改革」？

美國總統川普12日接受華爾街日報採訪時，說習近平在會面中提到中國與韓國的歷史，川普還特別強調這邊所說的韓國不是指北韓，而是整個朝鮮半島，因為「韓國曾是中國的一部分」。此話一出，韓國網友氣憤，部分美國媒體也痛批川普無知，但這話是出自習近平之口或是川普自己的認知，則難以證實。若是習近平說的，就非常耐人尋味，18日大陸央視報導，習近平召見84個解放軍軍級單位將領，發出4大訓令，其中特別醒目的是「隨時做好打仗準備」。該報導還特別提及現職解放軍第38集團軍軍長的王印芳，而該軍66年前曾入北韓參加韓戰，並多次擊潰美軍，因此被中共內部譽為「萬歲軍」。這有什麼玄機嗎？

前國安局長楊國強派駐泰國代表，結果還沒上任就傳出因「家人健康」請辭，但有消息人士驚爆內幕，其實是泰國對於楊國強「前情治首長」的身分有疑慮，所以「打槍」！而我國海軍的敦睦艦隊，原本預計遠航停泊新加坡，也傳出因消息曝光而「被取消」！這些打擊是各自獨立的事件，抑或是衝著「新南向」而來，有股力量正全面收緊台灣外交空間？

外交兩岸連連遭遇外力打擊，我方卻又自亂陣腳。民進黨立委陳瑩19日在立法院爆料，指外交部亞太司副司長林恩真當著來訪的毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）的面，稱當地原住民毛利人國王「沒有用」，結果朗基希羅亞聽得懂國語，丟臉丟到國外！另外更迫切的問題是，今年WHA大會倒數兩週，我們到底還有沒有機會參與？

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(中時電子報)