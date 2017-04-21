精采絕倫！藝術家齊聚埃及國際鼓樂節

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

埃及國際鼓樂節19日在首都開羅揭幕，藝術家們在埃及國際鼓樂節上賣力表演，現場聚集千名觀眾，場面熱鬧非凡。(圖/新華社)

圖為4月20日埃及首都開羅舉辦的國際鼓樂節演出現場。(圖/新華社)

國際鼓樂與藝術遺產藝術節19日在埃及首都開羅揭開序幕，共有來自23個國家地區的藝術表演團體齊聚薩拉丁城堡。本屆藝術節的主題為「鼓樂對話祈和平」，藉此機會展示各國文化特色和民族遺產。本屆藝術節將從19日持續至25日。

《新華社》報導，開幕典禮上，有來自肯亞的舞者表演非洲手鼓，也有埃及當地藝術家演出，台上台下觀眾與表演者一起互動演出，現場聚集近千名觀眾，場面相當熱鬧。

(中時電子報)