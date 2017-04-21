柯P智慧城市，北市商業領袖王令麟等力挺

左起商業發展院董事長許添財、市商會智慧城市新商業委員會主任委員王令麟、台北市長柯文哲、台北市議會議長吳碧珠攜手為「智慧城市新商業委員會」成立大會暨論壇揭開序幕。(圖：張佩芬)

台北市市長柯文哲打造「智慧城市」，台北市商業會以具體行動力挺，今（21）日正式成立「智慧城市新商業委員會」，以實際作為來展現對柯市長推動台北市成為智慧城市的支持，期盼在政府、民間與企業團體的通力合作下，帶給全體市民各種智慧服務化的願景。

台北市商業會「智慧城市新商業委員會」由東森集團總裁王令麟擔任主任委員，他在會中表示，城市與經濟的發展密不可分、相輔相成，「智慧城市新商業委員會」在成立前已召開10次的會議，現階段的構想設有「新零售」、「智慧生活服務」、「產業政策暨法制推動」與「國際產業合作」4個小組。

同時該會將定期召開，提供市政府有關新商業法規立法的建言、加強對新商業服務的研討與策進等議題進行關注。王令麟表示，目前全球正推動的智慧城市，其資源配置多著重在硬體建設，然而導向軟體與服務產業轉型發展智慧化方有助於對智慧建築、智慧醫療、智慧交通、智慧商務、智慧教育的落實。

柯文哲在致詞中表示，台北市的城市願景是希望將台北市打造成為一座「宜居城市」，為實現這個願景，台北市政府正積極運用智慧科技，逐步推動「智慧城市」，提升市政服務水準，滿足市民需求，並將台北市打造成亞洲區域創新交流樞紐以及青年IPO中心，創造出政府、市民、產業三者共榮的生態體系。

柯文哲指出，為落實智慧城市的理想，台北市政府做了許多努力，包括籌組府級的「智慧城市委員會」、成立「台北智慧城市專案辦公室」、建置物聯網實驗平台、發展「智慧公宅」、「智慧生態社區」，以及推動「智慧車站」等專案。

他進一步表示，台北市政府也積極扮演產、官、學及民間資源整合平臺的角色，藉由「由內而外，由公而私」的策略，釋出公共住宅等公共場域，投入政府資源，引進民間參與，讓各式各樣的創新應用得到充分的試煉，進而成功向外推廣。柯文哲市長肯定台北市商業會「智慧城市新商業委員會」的成立與積極協助推動，「智慧城市」需要企業的呼應與持續合作，將台北市打造成亞洲指標性的智慧城市。

王令麟在論壇中也公佈委託東森新聞雲在4月12日到15日期間，針對台北市進行網路民調的「台北市智慧城市計劃民調結果報告」顯示，受訪網友有60％知道台北市政府正在執行智慧城市計畫；從年齡層分布來看，網路調查以41~60歲青壯族知道這項計畫的比例最高，反而年輕族群不知道該項計畫。

那些智慧型服務最受到關注？網路調查顯示，受訪的網友最關心「智慧型停車場」的服務，其次「空汙通報系統」、「電動汽機車共享系統」。高達78％的網路受訪者認為執行智慧城市計畫將會提升生活機能。「智慧城市新商業委員會」後續將針對相關議題進行民調，提供台北市政府更多民意來源做為施政參考。

「智慧城市新商業論壇」由台北市資訊局長李維斌教授「Taipei Smart City台北智慧城市」簡報揭開序幕；緯創軟體董事李紹唐也針對全球智慧城市解決方案提出許多案例分享；大猩猩科技執行長寇世斌在主題演講中也以智慧零售、新媒體平台、交通運輸與城市安全為例，提出打造智慧城市三要素分別為影像分析、物聯網、大數據。王令麟所主持的「智慧城市新商機圓桌論壇」，由台北市產業發展局局長林崇傑、台北市資訊局主秘陳慧敏博士、緯創軟體董事李紹唐與大猩猩科技執行長寇世斌共同進行深度探討，未來將持續對各項議題發展進行關注。

(工商)