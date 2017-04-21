金門石蚵小麥季 翻轉「戰地」好熱鬧
2017年「金寧鄉石蚵小麥文化季」今（21）日起連2天在古寧頭登場，邀請民眾在春霧瀰漫時分，走進430餘年歷史的海岸蚵田，穿越麥浪起伏的鄉間小路，分享一季的豐收和浪漫。
這項金寧鄉年度大型活動，在鄉長陳成勇帶領鄉公所團隊精心規畫下，活動內容多采多姿，包括電瓶車遊麥田、傳統麥食研發與麥田闖關收成體驗、蠔香XO醬創意加工體驗、好吃好逛的園遊會和一鄉一特產DIY小麥啤酒品嚐、養生麥（蠔）香麵料理、蔬菜保存料理體驗。
今年並有超激爆的「打鐵night」晚會，邀請金門流行舞蹈團KDC、葉瑋庭、蔡佳麟、田亞霍、鄧福如、饒舌團體UNDER LOVER與精彩特技火舞秀輪番上台表演，讓曾經是國共激戰所在的前線「戰地」，一下變成繽紛熱鬧的時尚流行場域。
明天下午2時在北山出海口登場的「千人剝蚵體驗活動」，則是整個活動的壓軸好戲，盛況可期。
(中時)
關鍵字：金寧鄉石蚵小麥文化季、古寧頭
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