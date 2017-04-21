出訪印尼 美副總統彭斯牽線3千億大合約
據彭博社（Bloomberg）報導，目前在印尼進行國事訪問的美國副總統彭斯（Mike Pence），今日宣布11項、高達100億美元（約3,032.6億台幣）的雙邊商業合約，其中包含埃克森美孚（ExxonMobil Mobil）將協助開採天然氣、通用電子（General Electric）將協助建設電力基礎設備，而國防武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），則將協助印尼空軍升級F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）的後勤配備。這份合約除了顯示美商對印尼投資的高度興趣外，更突顯川普（Donald Trump）有意拉攏東南亞國家的企圖。
身為東南亞擁有最多穆斯林與人口的國家，印尼的政經地位也逐漸被受重視。但在美國新總統川普上台後，卻認為印尼和許多國家一樣，屬於非「自由貿易」的國家，國家和政府干預力量過大，有損美國與美國企業的「應得利潤」。光是去年，印尼對美國的貿易順差高達130億美元，最大宗商品包含紡織品、鞋類、魚類產品和自然資源。
彭斯本次出訪包含南韓、日本、印尼和澳洲四國，是他上任後首次海外出訪。除了加強對北韓的警告，並鞏固與日本、南韓兩國的軍事同盟外，另一項任務將是宣導川普總統的新貿易方針，希望這幾個盟邦能加強與美國的貿易和經濟往來，但同時也要更加開放且自由化，降低政府的限制與干預度。對於印尼，彭斯在會議上表示，美國希望加強雙方的「戰略夥伴關係」，也承諾川普總統將參加年底的亞太經合會（APEC）。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。