出訪印尼 美副總統彭斯牽線3千億大合約

美國副總統彭斯（圖左）與印尼總統佐科威（圖右）。（圖/美聯社）

據彭博社（Bloomberg）報導，目前在印尼進行國事訪問的美國副總統彭斯（Mike Pence），今日宣布11項、高達100億美元（約3,032.6億台幣）的雙邊商業合約，其中包含埃克森美孚（ExxonMobil Mobil）將協助開採天然氣、通用電子（General Electric）將協助建設電力基礎設備，而國防武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），則將協助印尼空軍升級F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）的後勤配備。這份合約除了顯示美商對印尼投資的高度興趣外，更突顯川普（Donald Trump）有意拉攏東南亞國家的企圖。

身為東南亞擁有最多穆斯林與人口的國家，印尼的政經地位也逐漸被受重視。但在美國新總統川普上台後，卻認為印尼和許多國家一樣，屬於非「自由貿易」的國家，國家和政府干預力量過大，有損美國與美國企業的「應得利潤」。光是去年，印尼對美國的貿易順差高達130億美元，最大宗商品包含紡織品、鞋類、魚類產品和自然資源。

美國副總統彭斯兩個女兒夏綠蒂（圖左）和奧德麗（圖右），與印尼總統佐科威之女卡希揚（圖中）並排欣賞表演。（圖/美聯社）

彭斯本次出訪包含南韓、日本、印尼和澳洲四國，是他上任後首次海外出訪。除了加強對北韓的警告，並鞏固與日本、南韓兩國的軍事同盟外，另一項任務將是宣導川普總統的新貿易方針，希望這幾個盟邦能加強與美國的貿易和經濟往來，但同時也要更加開放且自由化，降低政府的限制與干預度。對於印尼，彭斯在會議上表示，美國希望加強雙方的「戰略夥伴關係」，也承諾川普總統將參加年底的亞太經合會（APEC）。

(中時電子報)